சீமான் போன்றவர்கள் தமிழக அரசியலில் இருப்பது வெட்கக் கேடு: துரைமுருகன்

சமீபத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் ஒன்றில் தமிழினத்தை அழிக்க அமைதிப்படையை அனுப்பிய ராஜீவ் காந்தியை நாங்கள் தான் கொலை செய்தோம்’ என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் பேசினார். அவருடைய இந்த பேச்சுக்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன

இந்த நிலையில் இதுகுறித்து கருத்து கூறிய திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன், ‘பொதுவாக தலைவர்கள் இறந்த பிறகு அவர்களை பற்றி அவதூறாக யாரும் பேசமாட்டார்கள். அப்படி பேசுபவர்கள் தமிழக அரசியலில் இருப்பது வெட்கக் கேடு என்று கூறினார்.

மேலும் சீமான் குறித்து பேசி தமது தரத்தை தாமே குறைத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

அதேபோல் சிமானின் இந்த பேச்சு குறித்து கருத்து கூறிய அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், ‘ராஜிவ் காந்தி கொலை குறித்து பேசியதை சீமான் திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டால் அவருக்கு நல்லது என தெரிவித்துள்ளார்.

The post சீமான் போன்றவர்கள் தமிழக அரசியலில் இருப்பது வெட்கக் கேடு: துரைமுருகன் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes