நெஞ்சில் ஈரம் இல்லாமல் காவல்துறை நடப்பது சரிதானா

சிதம்பரத்தில் இரண்டு நாட்கள் முன் புவனகிரியை சேர்ந்த ஒருவர் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் டூவீலரில் வந்துள்ளார் அவர்களை சிதம்பரம் கஞ்சி தொட்டி அருகே நிறுத்திய காவல்துறை ஆய்வாளரும், காவலரும் அவர்களிடம் வாகனங்களின் ஆவணங்களை சரி பார்க்கின்றனர்.

எல்லா ஆவணங்களும் சரியாக இருந்தும் அவர்கள் டூவீலரில் குழந்தைகளையும் ஏற்றிக்கொண்டு வந்தது தவறானது என வாதிடுகின்றனர். அது டிரிப்பிள்ஸ் என்ற அடிப்படையில் அவர்களிடம் காவல் துறையினர் கூறுகின்றனர்.

இதை நாகரீகமாக அவர்கள் மறுக்கின்றனர் சார் டூவீலரில் புவனகிரியில் இருந்து வர்றோம் குழந்தைகளை வீட்ல விட்டு வர முடியாதில்லையா சார் என அந்த டூவீலரை ஓட்டி வந்த நபரும்,அவரின் மனைவியும் நாகரீகமான முறையில் வாதாடுகின்றனர் . இதனால் வெகுண்டு எழும் இரண்டு காவல்துறையினரும் கோபமடைந்து இதற்கு அபராதம் கட்ட சொல்வதோடு நிறுத்தாமல் எதிர்த்து பேசி விட்டார் என்ற காரணத்துக்காக வீட்ல போய் ஒரிஜினல் லைசன்ஸ், டாகுமெண்ட் கொண்டு வா என வேண்டுமென்றே கூறுகின்றனர்.

அவருடன் வந்த பெண்குழந்தை அதை பார்த்த உடன் அழுகிறது. அந்த நபரின் மனைவியும் போலீசிடம் கெஞ்சுகிறார். இதை ஏற்றுக்கொள்ளாத காவல் துறை அவர்களிடம் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் ஏதோ தேச துரோக குற்றம் செய்தது போலவும் ஏதோ கொள்ளையடித்து விட்டு தப்புவது போலவும் மோசமான முறையில் நடந்து கொண்டது.

என்னதான் அவர்கள் வாகன விதி மீறல் என தவறே செய்து இருந்தாலும் மிகவும் அத்துமீறி நடுரோட்டில் இரண்டு சிறு பெண்குழந்தைகளையும், ஒரு பெண்ணையும் வைத்துக்கொண்டு சட்டதிட்டத்தை சரியாக செய்வது போல் ஈவு இரக்கமில்லாமல் நடந்து கொண்டது பொதுமக்கள் மத்தியில் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்த காணொளி சமூக வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டு ஆன நிலையில் கடலூர் மாவட்ட எஸ்.பி அபினவ் இருவரையும் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இருப்பினும் காவலர்களின் நெஞ்சில் ஈரம் இல்லையோ மனிதாபிமானம் இல்லையோ என இது போன்ற விஷயங்கள் உணர்த்துகிறது.

என்னதான் சட்ட திட்டம் என்றாலும் மன்னித்து விடக்கூடிய சிறு தவறை பெரிதாக்கி நடுரோட்டில் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் கதற விடுவது சரியான முறையா காவல்துறை நண்பர்களே.

