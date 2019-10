தர்பார் படத்தின் அட்டகாசமான அப்டேட்டை வெளியிட்ட அனிருத்!

முதல் முறையாக ரஜினிகாந்த் – ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் கூட்டணியில் உருவாகி உள்ள திரைப்படம் தர்பார். இதில் அவருக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடித்துள்ளார். சந்திரமுகி படம் பிறகு இவர்களது கூட்டணி இப்படம் மூலம் இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. தர்பார் படத்தின் விளம்பர ஒட்டி வெளியாகி மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

சமீபத்தில் படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முடிந்த நிலையில், போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. ரஜினி படம் முடிந்த கையேடு கடந்த 4-ம் தேதி சென்னை திரும்பி, படம் நன்றாக வந்திருப்பதாகப் பேட்டியளித்தார். மேலும் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ரஜினிகாந்த் இதில் காவல் துறை அதிகாரியாக நடித்து அசத்தியுள்ளார்.

பேட்ட படத்தை தொடர்ந்து அனிருத் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். இந்த நிலையில் இசையமைப்பாளர் அனிருத் இன்று தனது 29வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடி வருகிறார். அதையொட்டி அவருக்கு திரைத்துறையைச் சேர்ந்த பலரும் தங்களது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் அவர் தர்பார் படத்தின் அப்டேட் ஒன்றை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். அதில், ‘தர்பார் படத்தின் மோஷன் விளம்பர ஒட்டி மற்றும் தலைவர் தீம் மியூசிக் உடன் வரும் நவம்பர் ஏழாம் தேதி வெளியாகும்.

On this special day, very excited to give you all an update!#DarbarMotionPoster with #ThalaivarThemeMusic on Nov 7th 🙂

Thalaivar Superstar @rajinikanth + @ARMurugadoss sir combo gonna be a blast this Pongal 🔥🔥🔥 @LycaProductions

