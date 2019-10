இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் ரூ. 56,100 சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் காலியாக இருக்கும் 327 Scientist / Engineer பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

Scientist/Engineer – SC (Electronics) – 131 காலிப்பணியிடங்கள்

Scientist/Engineer -SC (Mechanical) – 135 காலிப்பணியிடங்கள்

Scientist/Engineer-SC (Computer Science) – 58 காலிப்பணியிடங்கள்

Scientist/Engineer-SC (Electronics) – Autonomous Body – 03 காலிப்பணியிடங்கள்

கல்வித் தகுதி:

B.E. / B.Tech. -ல் குறைந்தபட்சம் 65% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது வரம்பு:

35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

அரசு விதிமுறைகளின் படி வயது வரம்பு சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது.

சம்பளம் :

ரூ. 56,100 மற்றும் இதர படிகள் சம்பளமாக வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம் :

பெண்கள், SC/ST வகுப்பை சார்ந்தவர்கள், முன்னாள் இராணுவத்தினர், மாற்று திறனாளிகள், பொருளாதாரத்தில் பன்தங்கியவர்கள் ஆகியோருக்கு விண்ணப்பக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மற்ற பிரிவை சார்ந்தவர்கள் அனைவரும் ரூ. 100 விண்ணப்பக்கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை:

எழுத்து தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் இணையத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://www.isro.gov.in/sites/default/files/billingual_advertisement.pdf பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் கடைசி தேதி : 04.11.2019

