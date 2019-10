நீளும் ‘பிகில்’ பட பிரச்சனை: முதல்வரை சந்திக்கின்றாரா விஜய்?

விஜய் நடித்த ‘பிகில்’ திரைப்படம் வரும் தீபாவளி அன்று வெளியாக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளது. இந்தப் படம் தணிக்கைக்கு சென்று யுஏ சான்றிதழ் பெற்றுள்ள நிலையில் எந்த நேரத்திலும் இந்த படத்தின் வெளியீடு தேதி அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

இந்த நிலையில் திடீரென இந்த படத்தின் கதை தன்னுடையது என உதவி இயக்குனர் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இன்றைய விசாரணையின்போது அட்லி உள்பட படக்குழுவினர் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டு நாளை இந்த வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது

நாளைய விசாரணைக்கு பின்னரே இந்த படம் வரும் தீபாவளிக்கு வருமா? என்பதை உறுதி செய்யப்படும். இந்த நிலையில் படத்தின் பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பதால் நாளை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்களை விஜய் சந்திக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக ஒரு செய்தி பரவி வருகிறது. இந்த செய்தி உண்மையா? என்பதை நாளை மாலை வரை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

The post நீளும் ‘பிகில்’ பட பிரச்சனை: முதல்வரை சந்திக்கின்றாரா விஜய்? appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes