மெட்ரோ ரயிலுக்கு இணையாக புறநகர் ரயில்:சென்னை மக்கள் மகிழ்ச்சி

மெட்ரோ தொடர் வண்டியில் தானியங்கி கதவுகள், ஏசி வசதி ஆகிய வசதிகள் இருக்கும் நிலையில் அதேபோல் சென்னை புறநகர் ரயில்களையும் மாற்ற தொடர்வண்டித் துறை நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது

சென்னை புறநகர் தொடர் வண்டிகளில் தானியங்கி கதவுகள் இல்லாததால் பலர் ஆபத்தான் படியில் தொங்கி பயணம் செய்து வருவதால் அவ்வப்போது விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகிறது.

இந்த நிலையில் இதுகுறித்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, விரைவில் புறநகர் தொடர் வண்டிகளில் குளிர் சாதன வசதி, தானியங்கி கதவுகள் போன்ற புதிய சேவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக தொடர்வண்டித் துறை சார்பாக ஆஜரான வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

இதனையடுத்து விரைவில் புறநகர் தொடர் வண்டிகளில் குளிர்சாதன மற்றும் தானியங்கு கதவுகள் கொண்ட ரயில்களாக மாற்றப்படும் என தெரிகிறது.

