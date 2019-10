புதுக்கோட்டையில் நடந்த ஒரு வித்தியாசமான முதியோர் கல்வி!

கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் பள்ளிகளில் மாலை நேரத்தில் முதியோர் கல்வி என்று ஒன்று நடந்தது அனைவரும் அறிந்ததே. அந்த கல்வியில் வயதான தாத்தா பாட்டிகள் வந்து ஆரம்பக் கல்வியை பெற்றுக் கொள்வார்கள். கையெழுத்துப் போடவும், பத்திரிகைகள் படிக்கவும் இந்த கல்வி அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தது

இந்த நிலையில் தற்போது முதியோர்களுக்கான ஒரு வித்தியாசமான வகுப்பு புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்றது. இதில் முதியோர்களுக்கு இணையத்தை கையாள்வது எப்படி? என்பது குறித்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்று உள்ளது

குறிப்பாக மின்னஞ்சல் தொடங்குவது எப்படி? பேஸ்புக் டுவிட்டர் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் கணக்கு ஆரம்பிப்பது எப்படி? தமிழில் வலைப்பூக்கள் உருவாக்குவது எப்படி? யூடியூப் சேனலில் நல்ல பயனுள்ள காணொளிக்களை பார்ப்பது எப்படி? தனியாக யூடியூப் சேனல் தொடங்குவது எப்படி? தமிழில் பிழை இல்லாமல் எழுதுவது மற்றும் குரல் மூலம் டைப் செய்வது எப்படி? ஆகிய பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன

இந்த பயிற்சியில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருந்து மட்டுமன்றி தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான பகுதிகளில் இருந்தும் பலர் வந்து இருந்தனர். தற்போதைய டெக்னாலஜி உலகில் கணினிமய பரிவர்த்தனை தான் அதிகம் நடைபெற்று வரும் நிலையில், வங்கிகளில் பணப்பரிமாற்றம் உள்பட பல்வேறு பயிற்சிகள் இந்த வகுப்பில் நடத்தப்பட்டது

இந்த வகுப்பில் பல ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டு புதிய பல விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டதாக தெரிவித்தனர். இந்த வகுப்பிற்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்ததை அடுத்து தமிழகம் முழுவதும் பல இடங்களில் நடத்தப்போவதாக இந்த வகுப்பை நடத்திய நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்

