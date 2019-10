சிபில் ஸ்கோரை காரணம் காட்டி கடன் கொடுக்க வங்கி மறுக்கலாமா?

கடந்த சில ஆண்டுகளாக பற்றுமதி (டெபிட்) மற்றும் கடன் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் மத்தியில் உச்சரிக்கும் ஒரு வார்த்தை சிபில் ஸ்கோர். இந்த ஸ்கோர் அதிகம் இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு கடன் கிடைக்கும். குறைந்தால் நம் வாழ்க்கையே அவ்வளவுதான் என்று புலம்புவது உண்டு.

இந்த நிலையில் சிபில் ஸ்கோரைக் காரணம் காட்டி மாணவி ஒருவருக்கு கல்விக்கடன் வழங்க மறுத்த வங்கியின் உத்தரவை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை ரத்து செய்து அதிரடியாக உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது

மதுரையை சேர்ந்த காயத்ரி என்ற மாணவி மத்திய அரசின் வித்யா லெட்சுமி கல்வி கடன் திட்டத்தில் கல்வி கடன் கேட்டு எஸ்பிஐ வங்கி கிளையில் விண்ணப்பித்திருந்தார். ஆனால் அவரது சிபில் ஸ்கோர் கடன் கொடுக்கும் அளவுக்கு இல்லை என்று கூறி கடன் வழங்க மறுத்து விட்டது.

இதுகுறித்து அந்த மாணவி மதுரை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில் பிளஸ் 2 முடித்து 2017ஆம் ஆண்டு கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பிஎஸ்சி விமான பராமரிப்பு பொறியியல் படிப்பில் சேர்ந்ததாக குறிப்பிட்ட அவர் மத்திய அரசின் வித்யா லெட்சுமி கல்வி கடன் திட்டத்தில் கல்வி கடன் கேட்டு ஒத்தக்கடை எஸ்பிஐ வங்கி கிளையில் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், சிபில் ஸ்கோர் எனப்படும் கடனை திரும்ப செலுத்துவதற்கான தகுதி இல்லை என்று கூறி கடன் வழங்க மறுத்து விட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முதல் ஆண்டுக்கான கட்டணத்தை செலுத்த முடியவில்லை என்பதால் கல்லூரியில் இருந்து தன்னை நீக்கிவிட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார். அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி எம்.சுந்தர், மனுதாரரின் மகளுக்கு கல்வி கடன் வழங்க மறுத்து வங்கி கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.

4 வாரத்தில் கல்வி கடன் வழங்கவும், காயத்ரியை உடனடியாக அதே கல்லூரியில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்ட நீதிபதி, இந்த உத்தரவு இந்த வழக்கிற்கு மட்டுமே பொருந்தும் என தெரிவித்துள்ளார்.

