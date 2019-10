சென்னையில் இன்று பள்ளிகள் விடுமுறையா? மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதை அடுத்து சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இன்று மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக இன்று சென்னையில் அதிகாலை முதல் அடைமழை (கனமழை) பெய்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று சென்னை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதப்பட்டது.

ஆனால் சென்னையில் உள்ள பள்ளிகள் வழக்கம் போல் இயங்கும் என சற்றுமுன் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி அறிவித்துள்ளார். இதனால் மழையில் நனைந்தபடியே பள்ளி செல்ல மாணவ, மாணவிகள் தயாராகி வருகின்றனர்.

சென்னை நகர் முழுவதும் அடைமழை (கனமழை) காரணமாக சாலைகளில் அதிக தண்ணீர் தேங்கியிருப்பதால் இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகனங்களில் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் அலுவலகங்கள் செல்பவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது

