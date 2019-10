துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி- அஜீத்தின் ரேங்கிங் -மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்

அஜீத் தேர் போட்டி,எந்திர இருசக்கரக்கலன் (பைக்) போட்டி போன்றவற்றில் கை தேர்ந்தவர் இது மட்டுமல்லாது சமீபத்திய நாட்களில் ரஜினிகாந்த் இமயமலை செல்வது போல ஒரு பெரிய படத்தை நிறைவு செய்த உடன் அடுத்த படத்தில் நடிக்கும் முன் இது போல துப்பாக்கி சுடுதல் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்கிறார்.

அப்படியாக சமீபத்தில் யங் பார்வைகோடு டெல்லியில் நடகும் கர்னி சிங் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் பங்கேற்க சென்றார். அப்போது ரசிகர்கள் பலருடன் புகைப்படம் எடுத்தது ஞாபகம் இருக்கலாம்.

இந்நிலையில் இந்த துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் பங்கேற்ற அஜீத், அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.

இந்த போட்டியில் மூன்று பிரிவுகளில் பங்கேற்ற அஜீத், ப்ரீ பிஸ்டல் பிரிவில் எட்டாவது இடத்தையும் விளையாட்டு பிஸ்டல் பிரிவில் ஒன்பதாவது இடத்தையும், ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்டல் பிரிவில் 12வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளாராம்

இதனால் அஜீத் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார்களாம்

Source: TamilMinutes