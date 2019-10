ராணுவ வீரர்களுக்கு மரியாதை… அசத்தும் ஜார்க்கண்ட் கிரிக்கெட் சங்கம்!!

தென்னாப்பிரிக்க அணி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, இந்தியா- தென் ஆப்ரிக்கா இடையிலான ஆட்டத்தில் விளையாடியது.

முதல் தேர்வில் வெற்றி பெற்று இந்தியா 1 – 0 என முன்னிலையில் இருந்தது.

இந்தியா முதல் பந்துவீச்சு சுற்றுக்ஸில் 5 மட்டையிலக்குகள் இழப்பிற்கு 601 ஓட்டங்கள் எடுத்தது. மூன்றாம் நாள் முடிவில் தென்னாப்பிரிக்கா முதல் பந்துவீச்சு சுற்றுக்ஸில் 275 ஓட்டங்கள் எடுத்து அனைவரும் மட்டையாட்டத்தைவிட்டு வெளியேறினர் ஆனது. தென்னாப்பிரிக்கா 189 ரன்களுக்கு அனைத்து மட்டையிலக்குகளையும் இழந்தது. இறுதியில் இந்தியா 137 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இதன்மூலம் விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த முதல் டெஸ்டிலும் புனேயில் நடந்த 2-வது சோதனைடிலும் இந்தியா வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றிவிட்டது.

கடைசி சோதனை போட்டி அக்டோபர் 19-ந் தேதி ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள ராஞ்சியில் நடைபெறவுள்ளது.

கடைசி சோதனை போட்டிக்கு ராணுவ வீரர்கள், சி.ஆர்.பி.எப். வீரர்கள் மற்றும் என்.சி.சி.யை சேர்ந்தவர்கள் என 5 ஆயிரம் பேருக்கு இலவச அனுமதிச்சீட்டு வழங்கப்படும் என்று ஜார்க்கண்ட் மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

சஞ்சய் கூறியதாவது, “பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இலவச அனுமதிச்சீட்டு வழங்கப்படுகிறது” என்றார்.

Source: TamilMinutes