சாண்டியின் மனைவிக்கு வந்த பிரச்சினை!!!

விஜய் தொலைக்காட்சியில் கமல் ஹாசன் தொகுத்து

வழங்கிய நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ் 3 ஆகும். இந்த நிகழ்ச்சி ஜூன் 23 ஆம் தேதி

துவங்கி, இந்த மாதம் 6 ஆம் தேதியொடு

முடிவடைந்தது.

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட போட்டியாளர்களில் ஒருவர்

சாண்டி, இவர் உள்ளே இருக்கும்போது போட்டியாளர்கள் அனைவரையும் கலகலப்பாக வைத்திருந்தார்.

இவருடைய முன்னாள் மனைவி காஜல் பசுபதி ஆவார், இவர் பிக் பாஸ் 2 நிகழ்ச்சியில்

கலந்துகொண்டவர். வனிதாவைப் போல் தைரியமாக பேசக் கூடியவர் காஜல்.

உள்ளே இவரால் பெரிதாக கண்டென்ட் கிடைக்காததால், சில நாட்களிலேயே

வெளியேறிப் போனார். பிக் பாஸ் 3 அவ்வப்போது பேட்டி கொடுப்பார் காஜல், உள்ளே இருந்த

அவருடைய முன்னாள் கணவர் குறித்து அவ்வப்போது பேட்டியில் கூறுவார்.

தற்போது இவருக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் தவறாக யாரோ ஒருநபர் மெசெஜ் செய்வதாக

பதிவிட்டுள்ளார், மேலும் அவர் அடிக்கடி கால் செய்து அவரை கொடுமை செய்து வந்ததாக

கூறி, அவர் போட்டோவையும் அதில் போட்டுள்ளார்.

கிடைத்தால் சொல்லுங்கள் என்று ரசிகர்களுக்கு வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்

காஜல்.

