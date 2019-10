தமன்னாவுக்கு டப்பிங்க் பேசிய அதிர்ச்சிசி அகர்வால்!!

விஜய் தொலைக்காட்சியில் கமல் ஹாசன் தொகுத்து

வழங்கிய நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ் 3 ஆகும். இந்த நிகழ்ச்சி ஜூன் 23 ஆம் தேதி

துவங்கி, இந்த மாதம் 6 ஆம் தேதியொடு

முடிவடைந்தது.

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட போட்டியாளர்களில் ஒருவர்

அதிர்ச்சிசி அகர்வால், இவர் பிரபல தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சித்

தொகுப்பாளராக பணியாற்றியவர், இன்போசிஸ் என்ற ஐடி நிறுவனம்யில் வேலை பார்த்த

இவர், திரைப்படத்தில் உள்ள ஆர்வம் காரணமாக, வெளியேறி சிறு சிறு

பாத்திரங்களில் நடித்து வந்தார்.

ராஜா ராணி கதாபாத்திரத்தில் சிறு வேடத்தில் நடித்திருந்தார். ரஜினியின் காலா

படத்தில் மருமகளாக நடித்திருந்தார். அதன்பின்னர் வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் 50 நாட்கள் இருந்த அவர், அதிக அளவில்

ரசிகர்களைக் கொண்டிருப்பவர்.

இவர் ஜி,வி. பிரகாஸ் நடிக்கும் படத்தில் நடித்திருந்தார்.

தற்போது ராய் லட்சுமி நடித்து வரும் சின்ட்ரெல்லா படத்திலும் வாய்ப்பு நடித்து

வருகிறார்.

சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் விஷால் நடித்துள்ள படத்தில் தமன்னாவுக்கு அதிர்ச்சிசி டப்பிங்க் பேசியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு மகிழ்ச்சி

தெரிவித்துள்ளார். ரசிகர்கள் பலரும் இவருக்கு பாராட்டுகள்

தெரிவித்து வருகின்றனர்.

