அடுத்த சர்ச்சைக்குத் தயாரான பிக் பாஸ் யாஷிகா!!!

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சி முடிவடைந்தாலும் இவர்களுடைய சர்ச்சைகள்

முடிந்த பாடில்லை. பிக் பாஸ் 3 சர்ச்சைகளைவிட

பிக் பாஸ் 2 சர்ச்சைகள் அதிகமாக வருகிறது.

அந்தவகையில் பிக் பாஸ் 2 போட்டியாளர்களில் ஒருவராக பங்கேற்றவர் யாஷிகா.

இவருக்கும் மகத்துக்குமான காதல் அவர் உள்ளே இருந்தபோது டிஆர்பி

எகிற காரணமாக இருந்தது.

அவர் பிக் பாஸ் 3 இல் சிறப்பு விருந்தினராக

மகத்துடன் கலந்து கொண்டார். பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் மகத் மற்றும் யாஷிகா நடித்த

இவன் தான் உத்தமன் படத்தின் ட்ரைலர் ரிலீசானது.

மகத்துடன் இவர் மூன்று படங்களில் நடித்துள்ளார்.

தற்போதும் பட வாய்ப்புகளைப் பெற்றுவரும் இவர், வெளியே வந்தபின்னர் பல சர்ச்சைகளைப்

பார்த்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் குடித்துவிட்ட் காரில் சென்று ஒரு

இளைஞனை கீழே இடித்துத் தள்ளி விபத்துக்கு உள்ளாக்கினார்.

இந்நிலையில் போட்டொஷூட் நடத்தி, அரைகுறை ஆடைகளைப்

போட்டு அடுத்த சர்ச்சைக்கு தயாராகி வருகிறார்.

