பிக் பாஸ் முடிந்து முதல் முறையாகச் சந்தித்த கவின்-லொஸ்லியா ஜோடி! லீக்கான புகைப்படம்…

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கவின் மற்றும் லாஸ்லியாவின் காதல் கதை தான் பல எபிசோடுகளில் காண்பிக்கப்பட்டது. ஏன் அவர்கள் இல்லாத விளம்பரம் வே இல்லை என்று கூட சொல்லாம். பின்பு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிந்து பல நாட்கள் ஆன நிலையில், இன்னும் இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக சந்திக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

ஏனென்றால் நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு போட்டியாளர்கள், சக போட்டியாளர்களைச் சந்தித்து புகைப்படம் எடுத்து வெளியிட்டு வந்தனர். ஆனால் லொஸ்லியா மற்றும் கவின் சந்தித்து போல் ஒரு புகைப்படம் கூட வெளியாக வில்லை.

மேலும், பிக் பாஸ் வீட்டில் ஒன்றாக இருந்த வீ ஆர் தி பாய்ஸ் கேங்கில் உள்ள நான்கு பேர் மட்டும் விஜய் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர். ஆனால், அதே கேங்கில் இருந்த லொஸ்லியா மட்டும் அதில் கலந்து கொள்ளவே இல்லை.

Finally #Kavin and #Losliya in the same photo

October 17, 2019