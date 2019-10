தீபாவளிக்கு முன்பே வெளியாகும் கைதி- புது அப்டேட்

நடிகர் கார்த்தி நடிக்க லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியுள்ள படம் கைதி. இப்படத்தில் கார்த்தி நடித்துள்ளார். படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடி கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராவான அதிரடி படமாக தயாராகி இருக்கும் இப்படம் தீபாவளியை ஒட்டி அக்டோபர் 27ம்தேதி வெளியாவதாக இருந்தது. இப்போது முன்பே அதாவது இரண்டு நாட்கள் முன்பே ரசிகர்கள் பார்க்க வசதியாக அக்டோபர் 25ல் படம் வெளியாகிறது என படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

#Kaithi from Oct25 worldwide #KaithiDiwali One long freaking night ahead🔥 pic.twitter.com/TKCi30IIm1— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) October 17, 2019

