சென்னையில் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறையா? மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 17 முதல் தொடங்கியுள்ள தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர்மழை பெய்து வருகிறது.

குறிப்பாக சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளான நுங்கம்பாக்கம், எழும்பூர், திருவல்லிக்கேணி, பட்டினப்பாக்கம், மந்தைவெளி, வியாசர்பாடி, ஓட்டேரி, புரசைவாக்கம் உட்பட பல்வேறு இடங்களிலும் நல்ல மழை பெய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

சென்னை அண்ணா சாலை உள்பட பல சாலைகளில் சுமார் ஒன்றரை அடி உயரத்திற்கு தண்ணீர் இருப்பதால் இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில் அடைமழை (கனமழை) மற்றும் சாலையில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீர் காரணமாக சென்று சென்னை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் சென்னையில் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகள் வழக்கம்போல் இயங்கும் என மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி அறிவிப்பு செய்துள்ளார்.

