கீர்த்தி சுரேஷின் பெண் குயின்

கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்து வரும் படம் பெண்குயின். ஏற்கனவே தேசிய விருது வென்ற கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றொரு தேசிய விருதையும் பெறுவார் என்று சொல்லும் வகையில் இந்த பெண்குயின் படம் உருவாகி வருகிறது.

தெலுங்கில் மகாநதி படத்தில் நடித்ததன் மூலம் அதிக ரசிகர்களை பெற்றுவிட்ட கீர்த்தி சுரேஷின் இப்படம் தெலுங்கிலும் தயாராகிறது.

வருகிற கோடை விடுமுறைக்கு வெளியிடப்படும் வகையில் இப்படம் தயாராகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்படத்தை இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் தயாரிக்க ஈஸ்வர் கார்த்திக் இயக்குகிறார்.

Here is a glimpse of #Penguin @StonebenchFilms @karthiksubbaraj @Music_Santhosh @kaarthekeyens @EashvarKarthic @insidekarthik @Madhampatty @onlynikil Can’t wait for you all to watch it. Need all your love and blessings 😊🙏🏻 pic.twitter.com/25shmdoPUC— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) October 17, 2019

The post கீர்த்தி சுரேஷின் பெண் குயின் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes