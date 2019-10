8வது வகுப்பு தேர்ச்சியா? ரூ. 19,500+ சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு

சென்னை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்ககம் அலுவலகத்தில் காலியாக இருக்கும் வாகன ஓட்டுனர் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

வாகன ஓட்டுனர் : 02 காலிப்பணியிடங்கள்

கல்வித் தகுதி:

8-வது வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும், கூடவே வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடம் முன் அனுபவம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது வரம்பு:

01.07.2019 அன்று 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

அரசு விதிமுறைகளின் படி வயது வரம்பு சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது.

சம்பளம் :

ரூ. 19,500 முதல் 62,000 மற்றும் இதர படிகளும் வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை https://tnrd.gov.in/advertisement/Driver%20PDF%20APPLICATION%20FORM.pdf தறவிறக்கம் செய்து விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களை இணைத்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் கொடுத்திருக்கும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://tnrd.gov.in/advertisement/Driver%20PDF%20NOTIFICATION%202019.pdf பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முகவரி : இயக்குநர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்ககம், 4வது தளம், பனகல் மாளிகை, சைதாப்பேட்டை, சென்னை – 15.

விண்ணப்பிக்கும் கடைசி தேதி : 25.10.2019 மாலை 5.45 மணி வரை

