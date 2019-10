இந்தியா- பாகிஸ்தான் ஆட்டம்… பதில் சொல்லாமல் நழுவிய கங்குலி!!!

பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையேயான கிரிக்கெட் தொடர் என்றாலே பரபரப்பாகவே இருக்கும், இந்தியா- பாகிஸ்தான் ஆட்டமானது இந்த இரு நாடுகளைப் பொறுத்தவரை உலகக்கோப்பை அளவே முக்கியமானதாக கருதப்படும்.

சோதனை தொடர் என்றாலும்கூட இந்தியா- பாகிஸ்தான் ஆட்டமானது தலைப்பு செய்திகளாகவே இருக்கும். விளையாட்டினைத் தாண்டி அதனை ஒரு போர் போலவே பார்ப்பர், பெற்ற வெற்றியினையும் அவ்வாறே இரு நாடுகளும் கொண்டாடுவர்.

கார்கில் போருக்கு பின்னர் இருதரப்பு கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு சென்று பங்கேற்கவில்லை.

ஆனால் அதன்பின்னர் 2004ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்திய அணி பங்கேற்கத் துவங்கியது. ஆனால் பாகிஸ்தான் தன் வேலையினை மீண்டும் காட்ட ஆரம்பித்தது, அதாவது 2009 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை அணி பாகிஸ்தானில் சுற்றுப் பயணம் செய்து விளையாடியது.

அப்போது கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ஏற்பட்ட தீவிரவாதத் தாக்குதல் காரணமாக, கிரிக்கெட் அணிகள் பாகிஸ்தானுக்கு சென்று விளையாட அனுமதிப்பதில்லை.

இந்த ஆண்டு பாகிஸ்தான் ராணுவம் இந்தியாமீது திடீரென புல்வாமா தாக்குதல் நடத்தியது, இதனால் இவ்விரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான அனைத்து வகையான உறவிலும் பிளவு ஏற்பட்டது.

இதனால் இரு நாடுகளும் அனைத்து வகையிலும் உறவுகளைத் துண்டித்துள்ளது.

புதிய பிசிசிஐ தலைவராக 23 ஆம் தேதி பொறுப்பேற்க உள்ள சவுரவ் கங்குலியிடம் இந்தியா – பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் தொடர் குறித்து நிருபர்கள் கேட்டுள்ளனர். அப்போது அவர் கூறியதாவது, “இதை பாகிஸ்தான் பிரதமர் மற்றும் இந்தியப் பிரதமரிடம்தான் கேட்க வேண்டும்” என்று நழுவிட்டார்.

