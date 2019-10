நெற்றிக்கண்: இரண்டாவது பந்துவீச்சு சுற்றுஸை தொடங்கிய நயன்தாரா

மிலிந்த் ராவ் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடித்து வரும் படம் ‘ நெற்றிக்கண் ‘. நயன்தாராவின் காதலர் விக்னேஷ் சிவன் , தனது கீழ் மகன் (ரவுடி) பிக்சர்ஸ் மூலம் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறார்.

ஏற்கனவே சென்னையில் நடந்த இப்படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிவடைந்த நிலையில் தற்போது இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு மீண்டும் சென்னையில் தொடங்கி உள்ளதாக, மிலிந்த் ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

விபத்தில் பார்வை இழந்த பெண், எப்படி தனது அறிவாற்றல் மூலம் கொடூரமான தொடர் கில்லரைக் கண்டு பிடிக்கிறாள் என்பதே படத்தின் கதை என்று கூறப்படுகிறது.

தற்போது நயன்தாரா விஜய்யின் ‘பிகில்’ படத்திலும், ரஜினிகாந்த்தின் ‘தர்பார்’படத்திலும் நடித்துள்ளார். பிகில் திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகைக்கும், ‘தர்பார்’ திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கும் வெளியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

