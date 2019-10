ரூ. 31,852 சம்பளத்தில் மத்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு

Central Coalfileds Ltd. நிறுவனத்தில் காலியாக இருக்கும் 75 இளநிலை ஓவர்மேன் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

Junior Overman – 75 காலியிடங்கள்

கல்வித் தகுதி:

Junior Overmen வேலைக்கான தகுதிச் சான்றிதழ் பெற்றிருப்பதுடன் Gas Testing, First-Aid Testing ஆகியவற்றில் சான்றிதழ்களும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு:

10.11.2019 அன்றய தேதியின்படி 18 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

அரசு விதிமுறைகளின் படி வயது வரம்பு சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது.

சம்பளம் :

ரூ. 31,852 சம்பளமாக வழங்கப்படும்.

தேர்வு முறை :

எழுத்துத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் http://www.centralcoalfields.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் இணையத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை http://www.centralcoalfields.in/pdfs/updts/2019-2020/01_10_2019_ccl_recruitment_092019.pdf பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 10.11.2019

