இந்தியன் 2வில் இருந்து விலகியதால் நான் தூங்கவே இல்லை- ஐஸ்வர்யா ராஜேஸ்

கடந்த வருட இறுதியில் இந்தியன் 2 பட பூஜை நடைபெற்றது பொள்ளாச்சி பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடக்கும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் படப்பிடிப்பு துவங்க தாமதம் ஆனது ட்ராப் ஆனதாக கூட பேசப்பட்டது.

தற்போது ஒரு வழியாக இரண்டு மாதங்கள் முன் இப்படத்தின் பணிகள் துவங்கப்பட்டு பணிகள் நடந்து வருகிறது.

இப்படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஸ் நடிக்க இருந்து அவரும் புக் செய்யப்பட்டார். சரியான நேரத்தில் படப்பிடிப்பு நடந்து இருந்தால் நடித்திருப்பார். சொன்ன தேதியை மாற்றி நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இவரை நடிக்க கூப்பிட்டதால் இவரால் நடிக்க செல்ல முடியவில்லையாம்.

அதனால் இரண்டு நாள் தூக்கமில்லாமல் தவித்தாராம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஸ்.

