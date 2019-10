அழிந்து போன தனுஷ்கோடி தொடர் வண்டிபாதைக்கு உயிர் கொடுக்கும் மத்திய அரசு

ராமேஸ்வரம் இந்திய அளவில் தேசிய புண்ணியஸ்தலம் இங்கிருக்கும் ராமநாதஸ்வாமியை வணங்க அகில உலகமெங்கும் பக்தர்கள் வருகின்றனர்.

இதன் அருகில் இருந்த வர்த்தக நகரம் தனுஷ்கோடி 1964ல் அடித்த புயலில் ஊர் இருந்த சுவடே இல்லாமல் போனது. இரவு அடித்த கொடூரமான புயலில் ஊரே அழிந்தது பலரும் தண்ணீருக்குள் சென்றனர் ஊரெங்கும் கடலெங்கும் பிணங்கள் மிதந்தது.

சென்னையில் இருந்து வந்த ரயிலை அப்படியே வாரி சுருட்டி கடல் தனது வாய்க்குள் போட்டுக்கொண்டது. இதில் பலர் உயிரிழந்தனர். தொடர் வண்டிபாதை முற்றிலும் அழிந்தது. தற்போது ராமேஸ்வரம் வரை மட்டுமே தொடர் வண்டிசென்று வருகிறது.

நினைவு சின்னங்களாக அங்கு இருந்த சர்ச், தொடர் வண்டிநிலையம் போன்றவை ஞாபக சின்னங்களாக அரசால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு சென்று வருகின்றனர். கடந்த பல வருடங்களாக தனுஷ்கொடிக்கு சாலையே இல்லாமல் இருந்த நிலையில் தற்போதைய மத்திய அரசுதான் சாலை அமைத்து அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் சென்று வர வழி வகை செய்துள்ளது.

புயலுக்கு முன் சென்னையில் இருந்து புறப்படும் ரயில்கள் ராமேஸ்வரம் வந்து தனுஷ்கொடி துறைமுகம் வரை செல்லும் அங்கிருந்து கப்பல் மூலம் இலங்கைக்கு மக்கள் போவதும் நம்ம ஊர் பொருட்கள் தனுஷ்கோடியில் தொடர் வண்டியில் வந்து துறைமுகத்தில் இருந்து இலங்கைக்கு செல்லும் ஏனென்றால் இலங்கை இங்கிருந்து மிக குறுகிய தூரம்தான்.

இந்த துறைமுகம் இருந்திருந்தால் தூத்துக்குடியை விட மிகப்பெரிய துறைமுகமாக இந்த தனுஷ்கோடி இருந்திருக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை.

இப்போது மீண்டும் அழிந்து போன தொடர் வண்டிபாதையை செப்பனிட்டு புதிய வழி பாதையை ஏற்படுத்தி தொடர் வண்டிபாதையை செப்பனிட மத்திய அரசு முயன்று வருகிறது.

அதன் முதல் கட்டமாக 20 இடங்களில் மண் பரிசோதனை துவங்கப்பட்டுள்ளது.

