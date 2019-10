ஐஸ்க்ரீம் போல் இனி டீகுடித்துவிட்டு கப்பையும் சாப்பிடலாம்:

ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டுவிட்டு அதன் கப்பையும் குழந்தைகள் சாப்பிடுவது போல் இனிமேல் டீயை குடித்துவிட்டு அதில் உள்ள கப்பையும் சாப்பிடும் வகையில் வித்தியாசமான கப் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது

நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பொருளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்ற விழிப்புணர்ச்சி நாடு முழுவதும் ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் குறிப்பாக சூடான டீ, காபி போன்றவற்றை நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) கப்பில் ஊற்றி குடித்தால் உடலுக்கு கெடுதி என்று கூறப்படுகிறது

சூடான டீயை நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) கப்பில் ஊற்றி குடிப்பதால் நெகிழி (பிளாஸ்டிக்)கில் உள்ள ஒரு சில வேதிப்பொருள்கள் டீயுடன் கலப்பதால் உடலுக்கு பல தீங்குகளை ஏற்படுகிறது

அதுமட்டுமின்றி கீழே கொட்டப்படும் அந்த நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) கப் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் மக்காத பொருளாக இருக்கும். இதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதிப்பு வரும்

இதனை அடுத்து ஒரு புதிய முயற்சியாக சாப்பிடும் வகையிலான கப்பை உருவாக்கும் புதிய முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி இந்த புதிய கப்பில் டீ, காபி, ஜூஸ் என எந்த திரவப் பொருள் வேண்டுமானாலும் ஊற்றிக் குடித்துவிட்டு அந்த கப்பையும் அப்படியே சாப்பிட்டு விடலாம்

இதனால் சுற்றுச்சூழல் மிகுந்த பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த கப்பில்எந்த திரவத்தை ஊற்றி வைத்தாலும் சுமார் 40 நிமிடங்கள் வரை அந்த கப் பாதிப்பில்லாமல் இருக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

The post ஐஸ்க்ரீம் போல் இனி டீகுடித்துவிட்டு கப்பையும் சாப்பிடலாம்: appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes