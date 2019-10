விக்கிரவாண்டி-நாங்குநேரி: இன்றுடன் பிரச்சாரம் முடிவு, யாருக்கு வெற்றி?

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள விக்ரவாண்டி மற்றும் நாங்குநேரி ஆகிய இரண்டு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு வரும் 21ஆம் தேதி ஓட்டுப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில் இன்றுடன் அந்த இரண்டு தொகுதிகளில் பிரசாரம் முடிவடைகிறது. இதனை அடுத்து இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் அரசியல்வாதிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் நாங்குநேரி மற்றும் விக்கிரவாண்டி அருகே இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் கட்சி எது? என்பது குறித்த கருத்துக் கணிப்பு ஒன்றை தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் நேற்று வெளியிட்டுள்ளது

இந்த கருத்துக் கணிப்பின்படி இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளரே குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

மக்களவை தேர்தலில் பிரமாண்டமாக வெற்றி பெற்ற திமுக கூட்டணி இந்த இடைத்தேர்தலிலும் வெல்லும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில் இந்த கருத்துக்கணிப்பு அக்கூட்டணியினர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

The post விக்கிரவாண்டி-நாங்குநேரி: இன்றுடன் பிரச்சாரம் முடிவு, யாருக்கு வெற்றி? appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes