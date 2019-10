மெட்ராஸ் பெர்டிலைசர்ஸ் லிட்.-ல் பல்வேறு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

மெட்ராஸ் பெர்டிலைசர்ஸ் லிட். -ல் பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக இருக்கிறது இந்த காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

Graduate Engineering Trainees / Management Trainees : 31

Technical Assistant Trainees / Lab Analyst Trainees : 48

Administrative Personnel : 14

கல்வித் தகுதி:

Diploma / UG Degree / PG Degree பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு:

அதிக பட்சமாக 28 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

அரசு விதிமுறைகளின் படி வயது வரம்பு சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது.

சம்பளம் :

ரூ. 9,830 முதல் 30,000 வரை சம்பளமாக வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம் :

Technical Assistant Trainees / Lab Analyst Trainees / Administrative Personnel பதவிகளுக்கு General / OBC பிரிவை சார்ந்தவர்கள் 300 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும்.

Graduate Engineering Trainees / Management Trainees பதவிகளுக்கு General / OBC பிரிவை சார்ந்தவர்கள் 500 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும்

SC/ST/ Ex-Servicemen/மாற்று திறனாளிகள் விண்ணப்பக் கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம்.

தேர்வு செய்யும் முறை : கணினிமய தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் கணினிமய மூலமாக https://recruitment.madrasfert.co.in/landing விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://govtjobsdrive.in/wp-content/uploads/2019/09/Click-Here-for-MFL-GET-MT-TAT-Syllabus-PDF-Download.pdf பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் கடைசி தேதி : 25.10.2019

