தளபதி 64: ஆக்ஷன் காட்சிக்காக டெல்லி பறந்து செல்லும் படக்குழு!

இந்த படத்தை சேவியர் பிரிட்டோ நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறார்.இதில் கதாநாயகியாக மாளவிகா மேனன், நடிக்க பகைவனாக மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி நடிக்கின்றனர்.

இது எல்லாத்துக்கும் மேல… கதாநாயகனான நீயா நானா கோபிநாத்!

மேலும் இதில் மலையாள நடிகர் ஆண்டனி வர்கீஸ், சாந்தனு , ஸ்ரீமன், சஞ்சீவ், ஸ்ரீநாத் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். தளபதி 64 படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்தது.



இதனை அடுத்து இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் படக்குழுவினர் இந்த படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பிற்காக டெல்லி செல்லவுள்ளனர்.

பாலிவுட்டில் கால்பதிக்கும் கன்னக்குழி அழகி ஷாலினி பாண்டே!

டெல்லியில் ’தளபதி 64’ படத்தின் படப்பிடிப்பு 20 நாட்கள் நடைபெற உள்ளதாம். அங்கு ஒரு சில ஆக்ஷன் காட்சிகளில் விஜய் நடிக்கவுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. இப்படம் வரும் பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ளது. மேலும் இந்த படம் குறித்த கூடுதல் அப்டேட் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளனர்.

#Thalapathy64 – First Leg Shoot happened in North Chennai circles has been wrapped up now & The team is flying to Delhi for 20days schedule shoot. Some Action Portions of #ThalapathyVijay has to be shot in the upcoming days. #Vijay64 @Vijay64FilmOff !

— #Thalapathy64 (@Vijay64FilmOff)

October 19, 2019