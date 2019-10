ராஞ்சி சோதனை: ரோஹித் சர்மா அபார சதத்தால் சுதாரித்த இந்தியா!

இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே இன்று ராஞ்சியில் தொடங்கிய 3வது கிரிக்கெட் சோதனை போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் மட்டையாட்டம் செய்ய முடிவு எடுத்தது

இதனையடுத்து இந்திய அணியின் மயாங்க் அகர்வால், புஜாரே மற்றும் கேப்டன் விராட்கோலி ஆகிய மூவரும் சொற்ப ஓட்டங்களில் அவுட் ஆனதால் இந்திய அணி ஒரு கட்டத்தில் 39 ரன்களுக்கு 3 மட்டையிலக்குடுகளை இழந்து தத்தளித்தது

இந்த நிலையில் சுதாரித்து விளையாடிய ரோகித் சர்மா மற்றும் ரஹானே ஜோடி இந்திய அணியை வலுவான ஸ்கோருக்கு கொண்டு சென்றது

ரோகித் சர்மா 117 ஓட்டங்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார். அதேபோல் ரஹானே 83 ஓட்டங்கள் எடுத்துள்ளார்

இதனை அடுத்து இன்றைய முதல் நாள் முடிவில் இந்திய அணி 58 ஓவர்களில் 3 மட்டையிலக்குடுகளை இழந்து 274 ஓட்டங்கள் எடுத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் ரபடா 2 மட்டையிலக்குடுகளையும் நார்ட்ஜி ஒரு மட்டையிலக்குடையும் வீழ்த்தினர்

இந்த தொடரில் ஏற்கனவே இந்திய அணி 2 சோதனை போட்டிகளை வென்றுள்ள நிலையில் இந்த சோதனை போட்டியிலும் வெல்லுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

