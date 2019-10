ரூ. 21,700 + சம்பளத்தில் அணு சக்தி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

அணு சக்தி நிறுவனத்தில் காலியாக இருக்கும் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

Assistant Grade I (HR) – 14 Assistant Grade I (F&A) – 25 Assistant Grade I (C&MMM) – 19 Steno Grade I – 29 Driver (Cum Pump Operator / Fireman) – 08 Nurse – A – 05 Pathology Lab Technician (SA/B) – 01 Pharmacist/B – 04 X-Ray Technician (Technician/C) – 01 Operation Theatre Assistant (Technician/B) – 01

கல்வித் தகுதி:

12th / Degree / Diploma பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு:

அதிக பட்சமாக 30 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

அரசு விதிமுறைகளின் படி வயது வரம்பு சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது.

சம்பளம் :

ரூ. 21,700 முதல் 25,500 வரை சம்பளமாக வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யும் முறை :

எழுத்து தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் கணினிமய மூலமாக https://npcilcareers.co.in/MainSite/DefaultInfo.aspx?info=Oppurtunities விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://govtjobsdrive.in/wp-content/uploads/2019/10/NPCIL-Recruitment-2019-107-Assistant-Steno-Posts.pdf பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் கடைசி தேதி : 06.11.2019

