கல்லூரியில் ‘ராம்வாக்’ பயிற்சியின்போது திடீரென மரணம் அடைந்த மாணவி!

பெங்களூருவிவில் உள்ல ஒரு தனியார் கல்லூரியில் ‘ராம்வாக்’ பயிற்சியில் ஈடுபட்ட மாணவி ஒருவர் திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பால் மரணம் அடைந்தார்

பெங்களூரு தனியார் கல்லூரியில் ஷாலினி என்ற மாணவி முதலாம் ஆண்டு எம்பிஏ பட்டப்படிப்பு படித்து வருகிறார். இவர் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான ராம்வாக் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்காக சக மாணவிகளோடு ஷாலினி ராம்ப் வாக் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது திடீரென மயக்கம் அடைந்தார். இதனையடுத்து அவர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட போது அவர் ஏற்கனவே மரணம் அடைந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதுதொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர். பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வந்தபின்னர் அடுத்தகட்ட விசாரணை நடைபெறும் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

