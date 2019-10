அனுஷ்கா சர்மாவின் குசும்பு

பிரபல ஹிந்தி நடிகை அனுஷ்கா சர்மா. பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் விராத் கோலியை மணமுடித்து மணவாழ்க்கையில் செட்டிலாகி விட்டார். இவர்களின் மீது ஊடகம் வெளிச்சம் எப்போதும் பட்டுக்கொண்டே இருக்கும்.

ஊடகம்க்களில் கிசுகிசு எழுதுகிறேன் என தவறாக எழுதி விடுவதும் உண்டு. இவர்களை பற்றி எதிராளிகள் இதுதான் சமயம் என குறை சொல்வார்கள்.

டுவிட்டர் பேஜில் ஏதாவது எதிர்கருத்து சொல்வார்கள். அதை போக்க அனுஷ்கா சர்மா புதிதான காது ஆபரணம் ஒன்றை அணிந்துள்ளார். எதிராளிகள் பேசுவது கேட்காமல் இருப்பதற்காக என அவர் குறிப்பிட்டாலும் இது ச்சும்மா விளையாட்டுக்காக அவர் சொல்லியுள்ளார் என பார்த்த உடனே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

