ஸ்டாலின் – ராமதாஸ் பஞ்சமி போரில் வலிய வந்து கலந்து கொண்ட திருமாவளவன்!

தனுஷ் நடித்த ’அசுரன்’ திரைப் படத்தை சமீபத்தில் பார்த்த முக ஸ்டாலின் அந்த படத்தை புகழ்வதாக எண்ணிக்கொண்டு பஞ்சமி நிலம் குறித்த ஒரு கருத்தை தனது டுவிட்டரில் தெரிவித்திருந்தார்

இந்த கருத்துக்கு மருத்துவர் ராமதாஸ் பதிலடி கொடுக்க, அதற்கு மீண்டும் பதிலடியாக முக ஸ்டாலின் தனது டுவிட்டர் இணையதளத்தில் விளக்கமளிக்க, இருவருக்கும் இடையே வார்த்தை போர் நடைபெற்று வருகிறது

இந்த நிலையில் இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த விடுதலைச்சிறுத்தைகள் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் அறிவாலயமாக இருந்தாலும் சிறுதாவூர் அரண்மனையாக இருந்தாலும் அந்த நிலம் பஞ்சமி நிலத்தில் கட்டப்பட்ட உள்ளதா? என்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்

ஒரு திரைப்படம் பார்த்து முக ஸ்டாலின் தெரிவித்த கருத்து இந்த அளவுக்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

