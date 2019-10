14 வருடம் காதலித்த பெண்ணை மணந்த பிரபல டென்னிஸ் வீரர்

ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த பிரபல டென்னிஸ் வீரர் ரபேல் நடால், தான் 14 ஆண்டுக்காலமாக காதலித்து வந்த பெண்ணை தற்போது திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.

19 கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்கள் உள்பட பல்வேறு சாதனைகளை டென்னிஸ் உலகில் செய்த ரபேல் நடால், ஸிஸ்கா பெரெல்லோ என்ற பெண்ணை கடந்த 14 ஆண்டுக்காலமாக காதலித்து வந்தார். இந்ட நிலையில் தனது காதலியை ஸ்பெயின் நாட்டில் உள்ள மல்லோர்கா தீவு பகுதியில் உள்ள கோட்டையில் திருமணம் செய்து கொண்டார்

இந்த திருமணத்திற்கு நடால் மற்றும் பெரெல்லாவுக்கு நெருக்கமான சுமார் 350 பேர்களுக்கு மட்டும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகவும், ஸ்பெயினின் முன்னாள் மன்னரான ஜூவான் கார்லோஸ் இதில் கலந்துகொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

