விஷாலின் ‘ஆக்சன்’ முதல் சிங்கிள் பாடல் வெளியீடு தேதி அறிவிப்பு

இந்த நிலையில் இந்த படம் வரும் நவம்பர் இறுதியில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இந்த படத்தின் புரமோஷன் பணிகள் தற்போது தொடங்கிவிட்டது. இதனையடுத்து முதல் புரமோஷன் நிகழ்ச்சியாக இந்த படத்தின் சிங்கிள் பாடல் வரும் 22ம் தேதி வெளியிட இருப்பதாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்

’நீ சிரித்தால்’ என்று தொடங்கும் இந்த பாடலை பா.விஜய் எழுதியிருக்க சாதனா சர்கம், ஜோதிகா காந்தி மற்றும் ஸ்ரீநிஷா ஆகியோர் பாடியுள்ளனர். ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதியின் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த பாடல் நல்ல வரவேற்பை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் சற்று முன்னர் இந்த பாடலின் புரமோஷன் காணொளி ஒன்றும் வெளியாகி விஷால் ரசிகர்களிடையே மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது

விஷால், தமன்னா, கபீர் சிங், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, யோகி பாபு, சாயாசிங், ராம்கி, பழகருப்பையா உள்பட பலர் நடித்துள்ள இந்த படம் டட்லி ஒளிப்பதிவில் ஸ்ரீகாந்த் படத்தொகுப்பில் உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்தை டிரைடெண்ட் ஆர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் ரவீந்திரன் தயாரித்துள்ளார்



⁩ An enchanting 1st single #NeeSirichalum from @VishalKOfficial ‘s #Action Dir by #SundarC, Prod by @tridentartsoffl #RRavindran will be out on Oct 22nd, Catch the glimpse here