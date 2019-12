சரவணா ஸ்டோர் அருள் நடிக்கும் புதிய படம்: கதாநாயகி யார்?

பிரபல தொழிலதிபர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் உரிமையாளர் அருள் நடிக்கும் புதிய படத்தின் பூஜை இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த பூஜையில் பழம்பெரும் இயக்குநர் எஸ்பி முத்துராமன், பழம்பெரும் தயாரிப்பாளர் ஏவிஎம் சரவணன் மற்றும் நடிகர் பிரபு, விவேக், ஒளிப்பதிவாளர் வேல்ராஜ், இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜை உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்

ரூபாய் 100 கோடி வரவு செலவுத் திட்டத்தில் பிரமாண்டமாக உருவாகவுள்ள இந்த படத்தை இயக்குனர் ஜேடி ஜெர்ரி இயக்க உள்ளார். இவர் அஜித், விக்ரம் இணைந்து நடித்த ’உல்லாசம்’ என்ற படத்தையும் ’விசில்’ என்ற படத்தையும் இயக்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த மகிழ்ச்சியான திரைப்படமாக இந்த படத்தை உருவாக்க ஜேடி ஜெர்ரி திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த படத்தில் அருள் ஜோடியாக நடிக்க ஒரு முன்னணி நடிகையை ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும், இது குறித்த தகவல்கள் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் வெளிவரும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

The post சரவணா ஸ்டோர் அருள் நடிக்கும் புதிய படம்: கதாநாயகி யார்? appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes