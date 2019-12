எம்எஸ்கே பிரசாத் பதவிக்காலம் ஓவர்.. ஆப்பு வெச்ச கங்குலி!!

இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் புதிய தலைவராக முன்னாள் இந்திய அணியின் வீரர் சவுரவ் கங்குலி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

புதிய தலைவர்

கங்குலியின் தலைமையில் பி.சி.சி.ஐயின் ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் மும்பையில் நேற்று

நடைபெற்றது.

இந்தக்

கூட்டத்தில் தேர்வுக் குழு தலைவர் பதவிக் காலம் குறித்து ஆலோசித்து முடிவு

எடுக்கப்பட்டது. இந்திய

கிரிக்கெட் அணியின் தேர்வுக்குழு தலைவராக எம்எஸ்கே பிரசாத் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு

முதல் இருந்து வருகிறார்.

லோதா

பரிந்துரையில் 4 ஆண்டுகளாக இருந்த

பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாக மாற்றப்பட்டது.

நேற்று

பிசிசிஐ தலைவர் கங்குலி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் பழைய

நடைமுறையின்படி தேர்வுக்குழுவின் காலம் நான்கு ஆண்டுகள் என்று கூறி எம்எஸ்கே பிரசாத் பதவிக்காலம் முடிந்து

விட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தேர்வுக் குழுவில் உள்ள அனைவரின்

பதவிக்காலமும் முடிவுக்கு வரவுள்ளதால் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு புதிதாக

தேர்வுக்குழு நியமனம் செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்திய அணி வீரர்கள்

தேர்வுக் குழுவினை மாற்றக்கோரி வந்ததை அடுத்து, கங்குலி எடுத்த அதிரடி முடிவு மிகச்

சிறப்பான வரவேற்பினைப் பெற்றுள்ளது.

The post எம்எஸ்கே பிரசாத் பதவிக்காலம் ஓவர்.. ஆப்பு வெச்ச கங்குலி!! appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes