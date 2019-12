‘வேலைனு வந்துட்டா வேலைக்காரன்’ படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த புஷ்பா புருஷன் என்ற நகைச்சுவை மூலம் பிரபலமானவர் ரேஷ்மா. அதைத் தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வந்த ரேஷ்மா 2017ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை.

இதையடுத்து ரேஷ்மா கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அதில் தனது வாழ்க்கையில் நடந்த பல கசப்பான சம்பவங்கள் குறித்து பகிர்ந்து கொண்டார். ஏற்கனவே இரண்டு முறை திருமணம் நடைபெற்றது என்றும் ஆனால் அது தோல்வியில் சென்று முடிந்ததால், தனது குழந்தைகளுடன் வசித்து வருவதாக தெரிவித்தார்.

அவரின் சோக கதையைக் கேட்டு பலரும் கண்ணீர் சிந்தினர். நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியே வந்தவுடன் ரேஷ்மா, பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், விளம்பர படங்கள் என்று வேலையாக உள்ளார்.

சமீபத்தில் ரேஷ்மா தனது நண்பரோடு நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டார். உடனே ரேஷ்மா மறுமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார் என்று செய்தி பரவ ஆரம்பித்தது.

Any news regarding my personal life is untrue, and a mere speculation. Kindly do not spread false information regarding me. Thank you.🙏🏽

— Reshma Pasupuleti (@reshupasupuleti)

December 1, 2019