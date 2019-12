தமிழ் திரைப்படத்தில் வளர்ந்து வரும் நடிகர்களுக்கு மத்தியில் பெரிதாக பேசப்படும் நபராக இருப்பவர் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். கடைசியாக இவரது நடிப்பில் வெளிவந்த கமர்ஷியல் திரைப்படமான “நம்ம வீட்டு பிள்ளை” ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று விமர்சன ரீதியாகவும் வெற்றிநடை போட்டது.



அதையடுத்து நடிகர் சிவகார்திகேயன் தற்போது இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகிவரும் “மருத்துவர்” என்ற புது படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். நெல்சன் நயன்தாரா நடிப்பில் வெளிவந்த “கோலமாவு கோகிலா’ படத்தின் மூலம் தமிழ் திரைப்படத்தில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் என்பது நம் அனைவரும் அறிந்ததே.

இந்நிலையில் தற்போது தனது இரண்டாவது படத்தை நடிகர் சிவகார்த்திகேயனை வைத்து இயக்க உள்ளார். இப்படத்தை KJR ஸ்டுடியோஸ் தயாரிக்கிறது. இதே நிறுவனம் தான் சிவாவின் “கதாநாயகன்” படத்தையும் தயாரித்து வருகிறது. மருத்துவர் படத்திற்கு ராக்விண்மீன் அனிருத் இசையமைக்கிறார். விரைவில் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கும் என டீஸருடன் படக்குழு சற்றுமுன் அதிகாரப்பூர்வாமாக அறிவித்துள்ளனர்.

Very happy to share that my next film will be with my dearmost friends @Nelson_director & @anirudhofficial titled as #DOCTOR