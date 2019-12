கர்நாடகாவில் திடீர் திருப்பம்: மீண்டும் குமாரசாமி ஆட்சியா?

கர்நாடக மாநிலத்தில் சமீபத்தில் குமாரசாமி தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த 17 எம்எல்ஏக்கள் திடீரென தங்கள் ஆதரவை திரும்பப்பெற பெற்றதால் அவரது ஆட்சி கவிழ்ந்தது. இதனையடுத்து எடியூரப்பா தலைமையில் பாஜக ஆட்சி அங்கு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது

இதனை அடுத்து 17 எம்எல்ஏக்களும் தங்களது பதவியை இழந்த நிலையில் இந்த பதினேழு தொகுதிகளுக்கும் வரும் 15ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த இடைத்தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி 7 இடங்களில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். இல்லையெனில் மீண்டும் எடியூரப்பா தலைமையிலான ஆட்சி கவிழும் நிலை ஏற்படும்.

இதனை அடுத்து ஒருவேளை இடைத்தேர்தலுக்குப் பின்னர் எடியூரப்பா ஆட்சி கவிழ்ந்தால் மீண்டும் குமாரசாமி கட்சியுடன் இணைந்து ஆட்சியமைக்க தயார் என காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கூறியுள்ளனர். எனவே இந்த இடைத்தேர்தலில் முடிவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

பாரதிய ஜனதா 7 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறவில்லையெனில் குமாரசாமி தலைமையில் மீண்டும் காங்கிரஸ் மற்றும் மதச்சார்பற்ற ஜனதா கூட்டணி ஆட்சி ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Source: TamilMinutes