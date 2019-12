ஐதராபாத்தில் கால்நடை மருத்துவர் பிரியங்கா ரெட்டியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து எரித்துக் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் குற்றவாளிகள் தூக்கில் போடப்பட வேண்டும் என அதிமுக பெண் எம்பியும், தூக்கில் போடுவது சரியானதல்ல, சட்டங்களை வலுப்படுத்தி கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என திமுக பெண் எம்பியும் பாராளுமன்றத்தில் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாட்டில் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பற்ற நிலை உள்ளதாகவும் பிரியங்கா ரெட்டி குற்றத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகள் 4 பேரையும் டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் தூக்கிலிட வேண்டும் என்றும், இதற்காக விரைவு நீதிமன்றம் அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்றும், தாமதமான நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதிக்குச் சமம் என்றும் அதிமுக எம்பி விஜிலா சத்தியானந்த் குறிப்பிட்டார்.

இந்த நிலையில் தூத்துகுடி திமுக எம்பி கனிமொழி இதுகுறித்து கருத்து கூறியபோது, ’ பாலியல் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது என்றும் ஆனால் தூக்கு தண்டனை இதற்கு தீர்வாகாது என்றும் சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட்டு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும் கூறினார். ஒரே விஷயத்தில் இரண்டு பெண் எம்பிக்கள் மாறுபட்ட கருத்தை கூறியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

