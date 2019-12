சிவகார்த்திகேயனுடன் இணையும் நயன்தாரா பட இயக்குனர்

சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கவிருக்கும் அடுத்த படத்தை இயக்குனர் நெல்சன் இயக்க இருப்பதாக சற்றுமுன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இயக்குனர் நெல்சன் இதற்கு முன்னர் லேடி ஜாம்பவான் நயன்தாரா நடித்த ’கோலமாவு கோகிலா’ என்ற படத்தை இயக்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்கே புரடொக்சன்ஸ் மற்றும் ’கதாநாயகன்’ படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் கேஜேஆர் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க உள்ளார் எனவே சிவகார்த்திகேயன், நெல்சன் மற்றும் அனிருத் ஆகிய மூவர் இணையும் முதல் படம் இதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Very happy to share that my next film will be with my dearmost friends @Nelson_director & @anirudhofficial titled as #DOCTOR 👨‍⚕😊👍 Once again happy to be associated with @kjr_studios 👍 Shoot starts soon🙏 @SKProdOffl pic.twitter.com/W82ltJrbHK— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) December 2, 2019

இந்த படத்திற்கு மருத்துவர் என்ற தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க இருப்பதாகவும் இந்த படத்திற்கு பிரபல நடிகை ஒருவரிடம் நாயகியாக நடிக்க பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது

