வாஷ் அவுட் ஆன பாகிஸ்தான்… சுற்று வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலியா !!

ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான 2 வது மற்றும் கடைசி சோதனை கிரிக்கெட் போட்டி அடிலெய்டில் நேற்று நடைபெற்று வந்தது.

2 வது போட்டியின் நேற்று முந்தைய நாள் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் பந்துவீச்சு சுற்றில் 3 மட்டையிலக்கு இழப்புக்கு 589 ரன்களுடன் டிக்ளேர் செய்தது. டேவிட் வார்னர் 335 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தார். அடுத்து பாகிஸ்தான் அணி முதல் பந்துவீச்சு சுற்றுசை துவக்கி ஆடியது, சொதப்பலாக ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி 302 ஓட்டத்தில் ஆல்-அவுட் ஆனதுடன் பாலோ-ஆன் ஆனது. பாகிஸ்தான் அணியைப் பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக யாசிர் ஷா 113 ரன்னும், பாபர் அசாம் 97 ரன்னும் எடுத்தனர்.

பாலோ-ஆன் முறையில் பாகிஸ்தான் அணி தொடர்ந்து 2 வது பந்துவீச்சு சுற்றுசினை ஆடியது, சொதப்பலாக ஆடி 16.5 ஓவர்களில் அந்த அணி 39 ரன்னுக்கு 3 மட்டையிலக்குடுகள் எடுத்தது.

ஆட்டத்தின் இடையே மழை

குறுக்கிட, ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது. ஷான்

மசூத் 14 ரன்னுடனும், ஆசாத் ஷபிக் 8 ரன்னுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.

நேற்று 4 வது நாள் ஆட்டம் துவங்கியது, ஏற்கனவே களத்தில் இருந்த ஷான் மசூத், ஆசாத் ஷபிக் தொடர்ந்து

ஆடினார்கள்.

அதிரடியாக ஆடிவந்த ஷான் மசூத் 68 ரன்னிலும், ஆசாத் ஷபிக் 57 ரன்னிலும், முகமது ரிஸ்வான் 45 ரன்னிலும் வெளியேறினர்.

பாகிஸ்தான் அணி 2 வது பந்துவீச்சு சுற்றில் 239 ஓட்டத்தில் அனைத்து மட்டையிலக்குடுகளையும் இழந்தது. இதனால்

ஆஸ்திரேலிய அணி சுற்று மற்றும் 48 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

பெற்றது.

இறுதியில் பாகிஸ்தான் அணி இந்த சோதனை போட்டியினை 2-0 என்ற கணக்கில் தோல்வியினைத் தழுவி உள்ளது.

