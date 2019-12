திரைப்படத்தில் மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர்கள் மற்றும் குழந்தைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். காஞ்சனா 2 படத்தில் கதாநாயகி நித்யா மேனனை கூட மாற்றுத்திறனாளியாக நடிக்க வைத்து பலரிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெற்றார்.

சூப்பர் ஸ்டாருக்கு நேற்று தான் விண்மீன் பிறந்த நாளாம்’: எப்படி கொண்டாடினர் தெரியுமா?

இந்த நிலையில் இன்று உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் நாள். இதையொட்டி ராகவா லாரன்ஸ் உருக்கமாகப் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ‘இன்று சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம். இந்த சிறுவர்கள் என் வாழ்க்கை பயணம் முழுவதிலும் இருந்துள்ளனர்.

Today is world disabled day.. these boys have been a part throughout my journey, I’m very grateful and proud to support them and will keep supporting them till my last breath. All the best boys… pic.twitter.com/oG2JFj44kk

— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence)

December 3, 2019