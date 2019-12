தளபதி விஜய் நடிப்பில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையில் உருவாகிவரும் ’தளபதி 64’ படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவது தெரிந்ததே

இந்த நிலையில் சென்னை மற்றும் டெல்லி படப்பிடிப்பு முடிவடைந்த நிலையில் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள சிறைச்சாலை ஒன்றில் நடைபெற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்தது. இந்த படப்பிடிப்பு டிசம்பர் இரண்டாம் வாரம் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

இந்த நிலையில் தளபதி விஜய் ரசிகர்களுக்கு கிடைத்த திடீர் இன்ப அதிர்ச்சி என்னவெனில் இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு சென்னையில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ’தளபதி 64’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெறுவதாகவும் இந்த படப்பிடிப்பில் விஜய் உள்பட படக்குழுவினர் அனைவரும் கலந்து கொள்ள இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்தன

இதனையடுத்து அந்த பகுதியை நோக்கி விஜய் ரசிகர்கள் குவிந்துள்ளதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

விஜய், மாளவிகா மேனன், விஜய்சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா, சாந்தனு, ஆண்டனி வர்கீஸ், சஞ்சீவ், ஸ்ரீமான், ரம்யா, கெளரி கிஷான் உள்பட பலர் நடித்து வரும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார். சத்யன் சூரியன் ஒளிப்பதிவில், பிலோமினா ராஜ் படத்தொகுப்பில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தை விஜய்யின் உறவினர் சேவியர் பிரிட்டோ தயாரித்து வருகிறார். இந்த படம் வரும் ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகவுள்ளது

