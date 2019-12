சென்னை பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறையா?

தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் அடைமழை (கனமழை) பெய்யும் என்றும், குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் என்றும் நேற்றே வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் எச்சரித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

அதேபோல் சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களிலும் இன்று மிதமான மழை பெய்யும் என்று வானிலை அறிவிப்பு வெளியாகியிருந்தது. இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்று அதிகாலை முதல் மழை பெய்து வருகிறது

சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் இன்று சென்னை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து சென்னை மாவட்ட கலெக்டரிடம் இருந்து விரைவில் அறிவிப்பு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

