குழந்தைகள் பாலியல் வழக்கில் காவல் துறையினர் தேடியதால் வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் சென்று விட்டதாக கூறப்படும் சுவாமி நித்தியானந்தா, திடீரென கைலாஷ் என்ற ஒரு புதிய நாட்டை தோற்றுவித்துள்ளதாகவும், இந்த நாட்டில் குடிமகனாக இந்துக்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் அறிவித்து இருந்தார்

அவருடைய இந்த அறிவிப்பு இணையப் பயனாளர்களிடையே பயங்கர கேள்விக்கு உள்ளாகியுள்ள நிலையில் இந்த அறிவிப்பை கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வின் கேலி செய்து ஒரு ட்வீட்டை பதிவு செய்துள்ளார். அதில் கைலாஷ் நாட்டிற்கு எப்படி போக வேண்டும் என்றும் கைலாஷ் நாட்டிற்கு விசா எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்

Don’t worry, he will start KPL ( kailaasa premiere league) soon.#Kailaasa #Nithyananda— bala_cl (@Un_follow_mee) December 4, 2019

அஸ்வினின் இந்த கேள்விக்கு கலாய்க்கும் வகையில் பதிலளித்த ஒரு ரசிகர் ’கவலைப்படாதீர்கள் விரைவில் கைலாஷ் பிரீமியர் லீக் என்ற ஒன்றை நித்யானந்தா ஆரம்பிப்பார், அதில் நீங்கள் விளையாடலாம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அஸ்வினின் கேள்வியும் ரசிகரின் இந்த பதிலும் பெரும் பரபரப்பை உள்ளது

