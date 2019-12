96 படத்தில் விஜய் சேதுபதியின் மாணவியாக நடித்து பிரபலமானவர் வர்ஷா போலம்மா . அதைத் தொடர்ந்து பிகில் படத்தில் கால்பந்தாட்ட வீராங்கனையாக நடித்து அசத்தியிருந்தார். அதில் அவர் நடித்த காயத்ரி கதாபாத்திரம் பல பெண்களை கவர்ந்தது.

பிகில் படத்திற்குப் பிறகு எப்போதும் சமூக வலைத்தளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் வர்ஷா அடிக்கடி சமூகத்தில் நடக்கும் பிரச்சனை குறித்து ட்வீட் செய்து வருகிறார். அந்த வகையில் சமீபத்தில் ஹைராபாத்தை சேர்ந்த இளம் பெண் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் குறித்து ட்வீட் செய்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் இணைந்த மலையாள நடிகர்

அதில், ‘பெப்பர் ஸ்பிரேவை உங்கள் சகோதரிகளுக்கு பரிசாக கொடுங்கள். அது மிகவும் விலை குறைவானது. விஜய் அண்ணன் சொன்னது போல் நல்ல விஷயங்களை சமூக வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டது செய்தால் சமூகத்திற்கு உதவியாக இருக்கும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

#GiftYourSisterAPepperSpray

A Pepper spray is easily available online and it’s super cheap. Let’s all gift our sisters and friends one TODAY!

#JusticeForDisha

As Thalapathy said, trend hashtags that will actually help our society!

— Varsha Bollamma (@VarshaBollamma)

December 2, 2019