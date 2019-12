உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குமா? திமுகவின் புதிய மனுவால் சிக்கல்!

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் டிசம்பர் 27, 30 ஆகிய இரண்டு நாட்களில் நடக்கும் என சமீபத்தில் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. ஆனாலும் அறிவித்தபடி இந்த தேர்தல் நடக்குமா என்ற ஐயம் பலரது மனதில் எழுந்தது

இந்த நிலையில் இன்று திடீரென உள்ளாட்சி தேர்தலை ரத்து செய்ய வேண்டும் என திமுக தரப்பில் இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்காது என்றே பெரும்பாலும் தெரிவித்து வருகின்றனர்

ஏற்கனவே புதிய மாவட்டங்களுக்கான தொகுதி வரையறை பணி முடியும் வரை உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தக் கூடாது என்ற திமுக கொடுத்த மனு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் விசாரணையில் உள்ளது

இந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் ஒரு புதிய மனுவை திமுக தாக்கல் செய்துள்ளதால் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடப்பது சந்தேகமே என்று பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்

திமுகவின் இந்த இரண்டு மனுக்கள் மீதான விசாரணை முடிந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அளிக்கும் தீர்ப்பை பொருத்தே உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குமா? நடக்காதா? என்பது தெரிய வரும்

