சமீபத்தில் ‘பட்டாஸ்; திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடலான ‘சில்புரோ’ என்ற பாடல் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. விவேக் மெர்வின் இசையில் தனுஷ் பாடிய இந்த பாடல் பட்டிதொட்டியெங்கும் ஹிட்டாகியது என்பது தெரிந்ததே

இந்த நிலையில் ‘பட்டாஸ்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்ததை அடுத்து விரைவில் இந்த படத்தின் போஸ்ட் புரடொக்சன்ஸ் பணிகள் தொடங்கவுள்ளது. முதல்கட்டமாக தனுஷ் தனது பகுதியின் டப்பிங் பணியை முடித்துவிட்டு அடுத்த படத்திற்கு தயாராகவுள்ளார்.

தனுஷ், சினேகா, மெஹ்ரின் பிர்ஜதா, ஜெகபதிபாபு, முனிஸ்காந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்தை துரை செந்தில்குமார் இயக்கியுள்ளார். விவேக்-மெர்வின் இசையில் ஓம்பிரகாஷ் ஒளிப்பதிவில் பிரகாஷ்பாபு படத்தொகுப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படம் ஜனவரி இறுதியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

We have successfully completed the shooting for #Pattas